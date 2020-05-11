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11 травня • оновлено в 16:47
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Шмигаль заявив про створення 500 тисяч робочих місць: Давиденко закликав прем'єра до відповіді

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Український уряд на чолі з прем'єрміністром Денисом Шмигалем має публічно відзвітувати перед українцями про створення обіцяних 500 тисяч робочих місць.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український бізнесмен і блогер Олексій Давиденко. На його думку, влада повинна чітко розповісти, в яких регіонах України з'явилася робота, в яких галузях, інакше трудові мігранти повернутися назад в країни Заходу.

"Я хочу запитати – а коли обіцяні робочі місця будуть створені? В якому році, у 2030-му? Президент або прем'єр повинні були вийти в телевізор і повідомити: в такій області стільки-то робочих місць з'явилося, в такій – стільки-то, в такій – стільки-то. Ідіть в ваш найближчий Центр зайнятості. Місця, вакансії такі, такі і такі, зарплата така, така і така", – уточнив він.

Робота в Україні

Робота в Україні

visasam.ru

На думку Давиденка, влада повинна негайно відзвітувати перед українцями, бо як у людей, через 2-місячний карантин, закінчуються заощадження.

"Людина, яка хоче залишитися вдома, в Україні, зі своєю сім'єю, у якої немає грошей, хапається за таку заяву прем'єрміністра, як за рятувальний круг. Ось вона пішла раз в Центр зайнятості, пішла два, пішла три з питанням: "Я хочу дізнатися, які місця з'явилися?". Поки я не бачу і не чую ні що це за робочі місця, ні скільки їх створено, ні яка там заробітна плата", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з Олексієм Давиденком на OBOZREVATEL читайте 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні є понад 150 тисяч робочих місць в різних інфраструктурних та суміжних галузях, а також більше 3 000 вакансій пропонує "Укрпошта".

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Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Робота в Україні Карантин в Україні
Особи
Денис Шмигаль Олексій Давиденко
Місце
Україна
Тег
безробіття
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Правильно, пусть ответит за свой гнилой базар.
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Малько Олександр
Малько Олександр
министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине есть более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях, а также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".- Щось я тут не бачу обіцяних 500000 місць. Чи у міністра не дуже з математикою, чи час когось вже відправити у гості до Венедіктової?
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злой укр
злой укр
ждите,скоро "добрая" тётя из госдепа привезёт вам печеньку и вы снова будете скакать на майдане. а кто из вас раньше сдохнет от безденежья и голодухи- туда ему и дорога.
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