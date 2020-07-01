Шмигаль слідом за Зеленським висловився про 'просте' ставлення до Бандери

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає лідера ОУН Степана Бандеру історичною постаттю, яка боролася за незалежність України.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", зазначивши, що способи і методи, які використовував Бандера, "оцінюють історики, політики і політологи".

"Бандера – це людина, яка своїм життям боролася за незалежність України в той час, коли в принципі не було демократичних важелів цієї боротьби. Ця людина поклала своє життя на створення незалежної держави Україна", – розповів прем'єр.

"Моє ставлення до Бандери просте: історична постать, яка зіграла свою роль в становленні української незалежної держави", – додав Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL, раніше про своє ставлення до Степана Бандери висловився також президент України Володимир Зеленський. Він вказав на неоднозначність історичної постаті Бандери, закликавши "не провокувати суспільство".