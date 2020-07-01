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Шмигаль слідом за Зеленським висловився про "просте" ставлення до Бандери

Кирило Лютий
Суспільство
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Шмигаль слідом за Зеленським висловився про 'просте' ставлення до Бандери

Шмигаль оцінив роль Бандери в історії України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає лідера ОУН Степана Бандеру історичною постаттю, яка боролася за незалежність України.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю "BBC News Україна", зазначивши, що способи і методи, які використовував Бандера, "оцінюють історики, політики і політологи".

"Бандера – це людина, яка своїм життям боролася за незалежність України в той час, коли в принципі не було демократичних важелів цієї боротьби. Ця людина поклала своє життя на створення незалежної держави Україна", – розповів прем'єр.

"Моє ставлення до Бандери просте: історична постать, яка зіграла свою роль в становленні української незалежної держави", – додав Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL, раніше про своє ставлення до Степана Бандери висловився також президент України Володимир Зеленський. Він вказав на неоднозначність історичної постаті Бандери, закликавши "не провокувати суспільство".

УкраїнаСтепан БандераДенис Шмигаль
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