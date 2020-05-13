Шмигаль сказав, коли в Україні запрацює метро та транспорт

Тільки на 3-му етапі зняття карантинних заходів в Україні запрацює міжміський транспорт і метро.

Про це з трибуни Верховної Ради в середу, 13 травня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Метро та міжміське сполучення сприяє швидкому поширенню COVID-19, що не дає можливості щодо локалізації способами адаптивного карантину. Тому тільки з 3-го етапу в разі дотримання певних заходів ми зможемо відновлювати роботу приміського та міжміського транспорту, а після – і метро", – сказав глава Кабміну.

Шмигаль сказав, коли запрацює транспорт

Шмигаль зазначив, що якщо зараз запустити транспорт, то це призведе до спалаху коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр заявив, що за планом, який напрацював уряд, запуск роботи метро в Києві не може відбутися до закінчення карантину 22 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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