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13 травня • оновлено в 17:21
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Шмигаль сказав, коли в Україні запрацює метро та транспорт

10.3т
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Тільки на 3-му етапі зняття карантинних заходів в Україні запрацює міжміський транспорт і метро.

Про це з трибуни Верховної Ради в середу, 13 травня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Метро та міжміське сполучення сприяє швидкому поширенню COVID-19, що не дає можливості щодо локалізації способами адаптивного карантину. Тому тільки з 3-го етапу в разі дотримання певних заходів ми зможемо відновлювати роботу приміського та міжміського транспорту, а після – і метро", – сказав глава Кабміну.

Шмигаль сказав, коли запрацює транспорт

Шмигаль сказав, коли запрацює транспорт

Шмигаль зазначив, що якщо зараз запустити транспорт, то це призведе до спалаху коронавірусу.

Раніше прем'єр-міністр заявив, що за планом, який напрацював уряд, запуск роботи метро в Києві не може відбутися до закінчення карантину 22 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
метро транспорт
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