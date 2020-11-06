Шмигаль прояснив ситуацію з локдауном в Україні

В Україні не вводитимуть тотальний карантин (локдаун) через масове поширення коронавірусу (COVID-19).

Про це в п'ятницю, 6 листопада, з трибуни Верховної Ради сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що в нашій країні діятиме адаптивний карантин, але можливі посилення запобіжних заходів.

"Я ще раз хочу підкреслити. Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розглядає введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюга захворювань. Це не буде повна та постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок", – пояснив він.

Також чиновник повідомив, що тема "карантину вихідного дня" обговорюється на рівні різних робочих груп, і якщо уряд підійде до такого рішення, то Міністерство охорони здоров'я окремо проінформує про це.

"Щодо посилення карантину, так званого "вихідного дня", ця тема обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, то Міністерство охорони здоров'я окремо й детально проінформує та проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами і науковими установами", – пояснив глава КМ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Шмигаль спрогнозував 20 тисяч хворих COVID-19 на день.

Також OBOZREVATEL у своєму матеріалі пояснив, що таке "чорна" зона та карантин вихідного дня.