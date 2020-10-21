Шмигаль назвав регіон, що може стати новим рекордсменом за поширенням COVID-19

Уже у найближчі тижні може початися істотне зростання випадків захворювань на коронавірус COVID-19 у Львівській області.

Про це свідчать підрахунки РНБО, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з пандемією. У зв'язку із цим, як повідомляє пресслужба Кабміну, очільник уряду закликав голів ОДА переходити від спостережного контролю до активних дій.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних шпиталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Усім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", – наголосив Шмигаль.

Крім того, він доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської МДА проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

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