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14 квітня • оновлено в 03:57
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Шлюб без кохання і "розбірки" в парткомі: як жили сім'ї в СРСР

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За часів СРСР сім'я вважалася справжнім союзом і одиницею суспільства, яку поважали.

Отримання такого статусу давало певні гарантії, заради яких деякі й одружувалися. Але водночас у нього були і свої недоліки, пише SmNews.

Зокрема, сімейне життя в Радянському Союзі відрізнялося від сучасного: одружилася пара часто без кохання, але відсутність дітей у родині була небажаною, до того ж обоє із подружжя повинні були працювати.

В СРСР часто одружувалися без кохання

В СРСР часто одружувалися без кохання

yaroslavl-room.ru

Діти – обов'язкова частина родини

Відомо, що в СРСР відмова від народження дітей засуджувалася. Якщо пара була розписана, але не мала малюків, вона змушена була платити податок державі – 6% від зарплати.

Однак тим, хто через здоров'я не міг народити дитину, Союз пропонував усиновлення.

В СРСР відмова від народження дітей засуджувалася

В СРСР відмова від народження дітей засуджувалася

deti.mail.ru

Справжня рівноправність

Якщо жінка не працювала, то вона вважалася тягарем не тільки для родини, але й суспільства загалом. Тому представники слабкої і сильної статі трудилися нарівні, і могли обіймати однакові посади: все залежало від бажання і здібностей.

Якщо жінка не працювала, то вважалася тягарем для родини і суспільства

Якщо жінка не працювала, то вважалася тягарем для родини і суспільства

yaroslavl-room.ru

Шлюб без кохання

Одружені люди отримували більше переваг ніж вільні. Після укладення шлюбу держава давала новоспеченому подружжю квартиру, а потім можна було придбати й автомобіль. Якщо сімейні робітники добре працювали на благо держави, то підвищення не повинно було змусити довго чекати.

Сімейні проблеми в СРСР вирішували всім робочим колективом

Сімейні проблеми в СРСР вирішували всім робочим колективом

sverni.ru

Колектив допомагав вирішити сімейні проблеми

Відомо, що негаразди окремої сім'ї в СРСР вважалися спільними. Так, якщо хтось із подружжя ображав іншого, то останній "скаржився" у партком. Вирішенням проблеми ставало те, що особливо відповідальні громадяни просто йшли розмовляти з кривдником.

Сімейне життя в СРСР відрізнялася від сучасного

Сімейне життя в СРСР відрізнялася від сучасного

deti.mail.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у багатьох відношеннях жити в СРСР було досить важко. До того ж стосувалося це практично усіх сфер життя, і автомобільна не була виключенням.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
родина
Теги
весілля СРСР
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