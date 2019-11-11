Шквальний вітер і +19: синоптик уточнила прогноз по Україні

На територію України 12 листопада на зміну атмосферному фронту прийде антициклон під назвою Paloma.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, прогнозується сильний вітер на заході і півночі, без опадів.

Температура повітря у вівторок складе +8 +14 градусів, на півдні +15 +19 градусів.

Осіння погода 24 канал

У Києві 12 листопада дощів не прогнозується, максимум тумани. Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5 +8 градусів, удень +9 +11 градусів.

У середу в столиці потеплішає до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає до +7 +10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики змінили прогноз погоди на листопад і пообіцяли аномальне тепло.

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