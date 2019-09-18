Шквали та зливи: синоптики попередили про насування на Україну бурі

В Україні вдень 18 вересня очікується різке погіршення погодних умов.

Як передає Укргідрометцентр, вночі у західних областях, вдень також і всіх інших регіонах пориви вітру –15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). (Щоб подивитися карти, доскролльте до кінця сторінки).

Також практично по всій території країни очікується дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів.

Штормове попередження по Україні "Депо"

Температура вночі очікується від +6 до +11 тепла, вдень від +10 до +15; у південній частині країни вночі від +12 до +17, вдень від +20 до 25+ градусів тепла.

У Києві пориви вітру також сягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Та ж сама картина очікується і по області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

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