Шквали, дощі і грози: синоптики пообіцяли частині України бурю

Територія України у четвер, 8 серпня, залишиться у теплій повітряній масі, але у низці областей очікуються дощі з грозами і посилення вітру.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, вдень також у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, місцями град.

На решті території – без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, у Карпатах і східних областях 10-15°; вдень 26-31°, у західній частині країни місцями 23-25°.

Буря в Україні Ілюстрація

У Києві 8 серпня вдень пройде короткочасний дощ, також очікується гроза, пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, на курортах України у серпні вже не буде так спекотно, як у попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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