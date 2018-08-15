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Сфотографуй "втомлений міст": в Україні запустили акцію

1.7тЧитати новину російською

Громадська організація "АвтоЄвроСила" закликала українців приєднатися до акції "Сфотографуй втомлений міст".

"Сфотографуй "втомлений міст" у своєму місті (поки він ще стоїть) і виклади сюди його фотографії, вкажи його місцезнаходження або додай мітку його геолокації", - сказано в повідомленні організації в Facebook.

Активісти нагадали, що в засобах масової інформації активно обговорюється трагедія в італійській Генуї, де обвалення мосту забрало життя десятків людей. Відзначається, що за даними екс-заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера, в Україні з 16 тисяч мостів - дев'ять тисяч перебувають в аварійному стані.

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"Традиційним для українських чиновників є не створення комісії для завчасного виявлення аварійних об'єктів та їх капітального ремонту, а створення комісії з розслідування причин катастрофи, яка вже сталася", - додали в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було перераховано мости в Києві, які вимагають термінового капітального ремонту.

Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Акції протесту в Києві
Місце
Україна
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Melnik Vladimir
Melnik Vladimir
А за ним нужен глаз да глаз народа,- тем более....
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