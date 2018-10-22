Після ліквідації Захарченко, російські куратори весь цей час боролись та сперечались за зони впливу в самій "ДНР" і от нарешті, дві конкуруючі сили – Сурков і ФСБ, що й досі правлять балом в псевдореспубліках, ніби то визначились.

Ще, зовсім недавно, було доволі багато розмов щодо подальшої долі самого Суркова, який ніби то впав в немилість до Путіну, через неефективне управління "липовими республіками", то му й було не зрозумілим, а чи залишиться він куратором "Д/ЛНР", але ж, після свого формального переобрання на черговий президентський термін, Путін все ж таки його не вигнав, хоча, диму без огню не буває і позиції Суркова по Донбасу на сьогодні, як ми бачимо, все таки вже не ті. Їх значно похитнули і похитнули саме ФСБ-ешники, разом з тим не остаточно.

Новини Зачем Россия снова победила в Сирии

Ото ж, після зачистки, сурковського ставленика Захарченко, його місце відразу зайняв Пушилін, який теж є людиною Суркова, разом з тим, він й досі перебуває в статусі виконуючого обов’язки, тобто питання з ним й досі остаточно не вирішено, але владу він вже втрачає, бо ж, на минулому тижні, фактично, відбулось розчленування його повноважень, які перейшли до нього від Захарченко з тією різницею, що у Пушиліна їх відразу значно обмежили, левову частку передавши реанімованому "керівнику ради міністрів республіки".

Новини Россия активно внедряет своих агентов в Украине

Як би там не було, але ж, Захарченко все таки, спромігся, в свій час підім’яти під себе усю повноту влади в "ДНР", тому й був вкрай не вигідний тим самим ФСБ-ешникам, які звісно, лише за це й могли його прибрати, тим більш, що після його смерті, як бачимо, все пішло за їх сценарієм, саме так, як вони й бажали, що фактично є ще одним доказом того, хто саме прибрав Захарченко, зваливши все потім на Україну.

Захарченко насправді був таким собі місцевим царьком, одночасно виконуючи обов’язки, як "глави ДНР", так і "уряду", тобто, в одній особі, був і "президентом" і "прем'єром".

Пушилін же, повернувшись з Москви, від свого патрона Суркова, куди він їздив на уклін 18 жовтня, абсолютно несподівано, а ж головне доволі нелогічно, заявив: "Я схиляюся до того, що нам необхідний прем'єр-міністр" і вже ввечері того ж дня, підписав "указ" про призначення на цю посаду такого собі Ананченко, який від тепер, ніби то буде управляти всім "народним господарством республіки".

Новини Россия обречена по определению

Звісно, без вказівки "зверху" ніякий Пушилін не віддав би добровільно такий грошовий шмат, за який Захарченка по суті і грохнули.

Більш того, сам Сурков так само, ніколи б не передав той шмат людині, яка не є ним контрольована, бо ж той фінансовий потік відтепер піде повз його власної кишені, ото ж, це перерозподіл влади, перш за все поразка самого Суркова і то дуже серйозна поразка, яка й вилилась у втрату, спочатку Захарченки, як виконавця, а тепер і самого бізнесу та грошей, ним контрольованих.

Подейкують, що Ананченко пов’язаний із генерал-полковником ФСБ Чемезовим, який ще в 1980-ті працював з Путіним в НДР по лінії КДБ.

Так оцей Чемезов нині контактує з генерал-полковником ФСБ Бесіда, що є, куратором "Л/ДНР" від Луб’янки.

Ото ж, як бачимо, пазли склались і за спиною Ананченко стирчать довжелезні вуха славнозвісної ФСБ РФ, контори, яка дуже давно і вельми успішно веде свій власний бізнес на крові, по всім куточках світу, де лише визначені розвідувальні інтереси Росії, а вони майже всюди де є гроші і точно всюди, де є великі гроші.

Тому, сфери впливу в "ДНР" розділено і тепер треба приступати до викачки коштів з "молодої республіки", бо ж насправді, лише заради цього й тягнеться ця війна.

Новини Как мафия США и России покрывает жуткое преступление

Ото ж, розраховувати на скоре закінчення збройного протистояння на Донбасі, є абсурдно, бо ж ця війна занадто вигідна для тих, хто перетворив її в прибутковий бізнес, а якщо так, то ми маємо бути готовими до затяжного і кровопролитного протистояння з сильним та підступним ворогом і ж головне, не на словах, чи на папері, з гарно розмальованими замислами та планами, а в реальному житті, що значно складніше, але без чого насправді, ми не ніколи переможемо.