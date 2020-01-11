Серцевий напад: у Карпатах трапилася НП з туристками-лижницями

На горі Тростян, що у масиві Сколівських Бескидів українських Карпат, рятувальники визволили із "гірської пастки" трьох туристок.

Відпочивальниці з різних областей травмувалися під час катання на лижах 10 січня, а в однієї із них трапився серцевий напад. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області на сторінці у Facebook.

"Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби на лижних трасах гори Тростян надали допомогу 3-м травмованим туристкам-лижницям", – йдеться у повідомленні.

У Карпатах трапилася НП з туристками-лижницями

Зокрема туристка із Хмельницької області, 1984 року народження, отримала під час катання травму лівої ноги. Дівчина з Дніпропетровщини, 1985 р. н., травмувала ліву руку (ключицю). А в туристки з м. Глобино Полтавської області, 2002 року народження, трапився серцевий напад (гіпотонія).

Після надання потерпілим домедичної допомоги рятувальники спустили їх до підніжжя гори, де передали медикам для подальшого лікування.

Зазначається, що від початку 2020 року львівські рятувальники надали допомогу 18 травмованим туристам-лижникам.

Тож головне управління ДСНС у Львівській області вирішило нагадати відпочивальникам про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтеся безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

вдягайте захисне спорядження;

не з'їжджайте з трас.

"Пам'ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і, головне, недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточення!" – застерегли рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували барвисте фото світанку, зроблене в українських Карпатах на вершині гори Піп Іван.

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