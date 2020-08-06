Серпень буде дощовим: народний синоптик дав прогноз на місяць

У серпні в Україні очікуються дощі. Фото Pixabay.

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував невеликі дощі в Україні протягом серпня.

Він розповів "Фактам", що опадів варто очікувати з 5 по 9 та з 21 по 30 число.

Також Горбань зазначив, що погода у серпні коливатиметься.

За його словами, до середини місяця вдень температура повітря складе 26-27 градусів, а в другій половині місяця настане спека – від 29 до 31 градуса. При цьому ночами очікується +17+18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня спрогнозувала похолодання в Україні з наступного тижня.