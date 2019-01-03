Серйозний циклон: синоптик уточнила холодний прогноз в Україні

У п'ятницю, 4 січня, на південний схід України обвалиться серйозний циклон грецького походження.

У зв'язку з цим у Запоріжжі, Криму, Херсонській, Донецькій, Луганській областях і частково на Харківщині очікується несприятлива синоптична ситуація. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко.

Також прогнозуються сильні опади і штормовий вітер – до 15-22, місцями 25 метрів за секунду.

Зима в Україні Вести

"Сніг, невеликий, максимум помірний, випаде на заході, місцями на півночі України, а також у Вінницькій області. Температура повітря поступово, проте неухильно, знижуватиметься. Найближчої ночі очікується -3... -10 градусів, завтра (4 січня. – Ред.) удень -1... -6 градусів. На півдні і сході у денні години вона коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла, в Криму до +3... + 5 градусів", – йдеться у повідомленні.

У Києві п'ятниця буде вологою і холодною. Місцями можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вночі -5... -7 градусів, удень -2... -4 градуси.

Надалі морози в Україні посиляться.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура буде коливатися біля нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно із проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5... +8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня в Україні буде хмарно, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла. Очікується невеликий, вночі у західних і східних областях – помірний сніг, у західних областях – хуртовини.

У п'ятницю, 4 січня, південний схід України накриє потужний молодий циклон, який прийде із Греції.