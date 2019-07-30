"Серіали і ток-шоу": стало відомо, що покаже російськомовний канал Зеленського

Створення в Україні державного російськомовного каналу, про який заявили в Офісі президента Володимира Зеленського, дозволить звернутися до цільової аудиторії в Криму і на Донбасі.

Про це розповів в ефірі ObozTV державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко. З його слів, на новому каналі буде більше розважального контенту – серіалів і ток-шоу.

Біденко нагадав, що в Україні діє закон про державне іномовлення та вже існує канал UATV.

"Законом передбачено мовлення на 50% англійською мовою, на 50% – іншими мовами. Сьогодні, наприклад, UATV віщає англійською 50%. Інші 50% розподілені між російською, українською, арабською і кримськотатарською", – звернув він увагу.

Відокремлення російськомовного каналу, за словами чиновника, стане продовженням реформи іномовлення.

"Мова йде про те, щоб створювати кілька видів мовлення для різних цільових аудиторій. Одне з них – російськомовне. В першу чергу, орієнтоване на Крим і на схід України – зону ООС, "сіру зону" і далі", – наголосив він.

Як приклад Біденко навів телеканали BBC і BBC International.

На його думку, за таким же принципом можна створити UATV International – англомовний канал про Україну – і окремо забезпечити російськомовне мовлення на схід країни.

"З цільовою аудиторією потрібно говорити мовою, до якої вона звикла. Наприклад, реклама продукції для іспаномовного населення США йде іспанською мовою... Це нормальна практика. Це полегшення контакту, полегшення доступу до аудиторії. Одночасно це дає можливість створити у аудиторії певну лояльність до бренду і потім поступово переходити на українську мову", – пояснив представник Мінінформу.

Біденко також зазначив, що UATV переважно інформаційно-новинний контент. А на новому каналі передбачається його розширити.

"Оскільки будуть зміщуватися орієнтири на аудиторію українську, але російськомовну, потрібно додавати розважальний контент. Це можуть бути як серіали, так і ток-шоу", – запропонував він.

Поки на каналі UATV немає окремих повноцінних мовних версій shutterstock.com

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