Кучма просто розвинув геніяльну ідею Володимира Зеленського, який заявляв, що для припинення війни потрібно "просто прекратить стрелять". Але розвинув не менш геніяльно: потрібно просто припинити стріляти у відповідь.

Друга геніяльна пропозиція Кучми – припинити блокаду Донбасу – безперечно дуже "сприятиме" збереженню і посиленню санкцій щодо Росії з боку ЕС. Якщо Україна сама не збирається боротися проти окупації своїх територій, то нащо це Европі? Там давно багато хто мріє про відновлення стосунків з Росією. І добровільна капітуляція України нарешті розв‘яже їм руки.

Ці пропозиції Кучма висунув не самовільно, а в рамках реалізації дорожньої карти від президента Зеленського.

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“Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з дорожньою картою від президента України. Меседжі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир”, – заявив Леонід Кучма.

А напередодні Зеленський у Брюсселі переконував лідерів ЕС і НАТО у незмінності евроатлантичного курсу України. Згадується, як свого часу Янукович так "підписував" угоду про асоціяцію з ЕС, що ледь не затяг Україну до Митного союзу з Росією.

Саме так і виглядає капітуляція – повільна й нищівна, але непомітна для ідіотів. Сподіваюся, це саме те, чого ви хотіли, дорогі зебіли. Цікаво, як нині почуваються борці з "торгівлею на крові".

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