Серед жертв – немовля: під Житомиром у кривавій ДТП загинули чотири особи. Фото й відео

У понеділок, 9 березня, в Житомирській області внаслідок ДТП загинули чотири людини – серед них однорічна дівчинка.

За інформацією Головного управління Національної поліції в Житомирській області, аварія трапилася приблизно о 4:15 в селищі Любар. За попередньою інформацією, 23-річний водій BMW-523 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався "Део Ланос".

Внаслідок аварії загинули обидва водії та пасажирка "Део", а пізніше в реанімаційному відділенні померла однорічна дитина, яка теж була в "Део Ланосі". Пасажир BMW-523 вижив і зараз перебуває в лікарні.

Смертельна ДТП в Житомирській області Національна поліція Житомирської області

Смертельна ДТП в Житомирській області Національна поліція Житомирської області

Як розповіли в поліції, пасажирка "Део Ланос" – українка 1985 року народження. Дівчинці ж був всього лише 1 рік і 3 місяці, вона громадянка Італії. За наявною інформацією, жінка разом з донькою їхала від родичів у Хмельницькій області в київський аеропорт на таксі – водій був 1976 року народження.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Смертельна ДТП в Житомирській області Національна поліція Житомирської області

Смертельна ДТП в Житомирській області Національна поліція Житомирської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня в Польщі в моторошному ДТП загинув українець.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!