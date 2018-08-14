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"Сепаратизм підіймає голову": у Дніпрі жорстоко побили ветерана АТО із дружиною

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У Дніпрі на ветерана АТО і його дружину накинулися сусіди і завдали їм кількох тілесних ушкоджень. За словами потерпілого Володимира Аршавського, конфлікт виник через те, що він брав участь у бойових діях на Донбасі.

Про інцидент Аршавський написав на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що через отримані на війні травми як особа з інвалідністю завжди паркується на тому місці, що ближче до входу у під'їзд. Однак коли він вкотре приїхав додому, на місці його звичної парковки стояли три сусідські жінки.

"Я посигналив, але вони не зрушили з місця. Тоді я просто об'їхав їх і припаркувався трохи збоку, не чіпаючи дивних жінок. Вийшовши з машини і вивантажуючи пакети, запитав, чому вони не відреагували на мій сигнал, на що отримав відповідь, щоб забирався звідси, прибирав свою машину, це їхня територія і мене тут не буде", - розповів Аршавський.

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Коли його дружина вказала сусідкам на те, що Володимир через службу в АТО отримав інвалідність, то жінки накинулися на неї.

"Били по голові, по обличчю, по грудях, зірвали золотий ланцюжок. Коли я спробував відштовхнути найагресивнішу від своєї дружини, то ззаду десь по нирках мені завдали удару. Це був чоловік тієї агресивної зі своїм приятелем. Поки я відмахувався від них, п'яна тітка тепер накинулася з кулаками і сумкою на мене", - поділився Володимир.

Facebook Володимир Аршавский

Коли постраждалий подзвонив у поліцію, нападники поспішили сховатися у своїх квартирах. Він зазначив також, що нічиї більше автомобілі його сусідам не заважають, і вони добре знали, що у Володимира після участі в АТО дійсно визначили інвалідність.

"Сепаратизм у Дніпрі підіймає голову", - висловився потерпілий про подію.

Як писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі водій маршрутки почав ображати пасажира за те, що він є ветераном АТО. Він погрожував екс-бійцю фізичною розправою і звинувачував у розв'язанні війни на Донбасі.

Місце
УкраїнаДніпро
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А нех... зaлупaтьcя. Это ты в Донбассе с автоматом мог выябывaтьcя перед безоружными людьми, а тут тебе быстро дополнительную инвалидность оформят. Отвыкай, выблядок бандеровский, от своих замашек, а то и на Донбасс больше ехать не надо - закопают прямо по месту жительства.
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8
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Колорад Ваня, выблядок колорадский, покажи свое фото.. опущенный... Раз такой смелый!
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Gazpromoff Propan
Gazpromoff Propan
Шумеры - вы воспитанием своих детей занимаетесь?
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4
Ильченко София
Ильченко София
ГРЕБАННЫЕ,ЕБУЧИЕ СКАЦАПЕРДЫ !СКОЛЬКО ВАС САРАНЧИ ЗАРАЖЕННОЙ ,ПРИЛЕЗЛО НА УКРАИНСКИЙ САЙТ.ВИДАТЬ НА ВАТОГЛАЗНИКАХ,ПОЛНАЯ ЖОПА,А СРУЦКИЕ,К УКРАИНЦАМ ПРИСОСАЛИСЬ ДАЖЕ НА УКРАИНСКОМ ОБОЗРЕВАТЕЛЕ.ЭТО ТЕ,КТО ПИЗДИТ,ШО ИМ УКРАИНЦЫ НЕ НУЖНЫ.ПИЗДАБОЛЫ ЕБАНЫЕ.СКАЦАПЫ ,УКРАИНЦАМ,НА ХУЙ НЕ УПАЛИ, НА ПА-РАШИНСКИХ САЙТАХ МЫ НЕ ЛАЗИМ,А СРУЦКАЯ САРАНЧА ХУЙЛОВСКАЯ,ПРОСТО ТОЛПАМИ БЕГУТ СЮДА,ВСЕ НОВАЯ И НОВАЯ НЕЧИСТЬ.НА ХУЙ ПШЛИ С САЙТА,ПИДОРОСЫ!
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1 из 3 ответов | показать все
Katerina Katja
Katerina Katja
Ильченко София, Я вот живу в Прибалтики.Мы отлично знаем Вы убивает на Донбасе мирное население.
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