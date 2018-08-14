"Сепаратизм підіймає голову": у Дніпрі жорстоко побили ветерана АТО із дружиною

У Дніпрі на ветерана АТО і його дружину накинулися сусіди і завдали їм кількох тілесних ушкоджень. За словами потерпілого Володимира Аршавського, конфлікт виник через те, що він брав участь у бойових діях на Донбасі.

Про інцидент Аршавський написав на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що через отримані на війні травми як особа з інвалідністю завжди паркується на тому місці, що ближче до входу у під'їзд. Однак коли він вкотре приїхав додому, на місці його звичної парковки стояли три сусідські жінки.

"Я посигналив, але вони не зрушили з місця. Тоді я просто об'їхав їх і припаркувався трохи збоку, не чіпаючи дивних жінок. Вийшовши з машини і вивантажуючи пакети, запитав, чому вони не відреагували на мій сигнал, на що отримав відповідь, щоб забирався звідси, прибирав свою машину, це їхня територія і мене тут не буде", - розповів Аршавський.

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Коли його дружина вказала сусідкам на те, що Володимир через службу в АТО отримав інвалідність, то жінки накинулися на неї.

"Били по голові, по обличчю, по грудях, зірвали золотий ланцюжок. Коли я спробував відштовхнути найагресивнішу від своєї дружини, то ззаду десь по нирках мені завдали удару. Це був чоловік тієї агресивної зі своїм приятелем. Поки я відмахувався від них, п'яна тітка тепер накинулася з кулаками і сумкою на мене", - поділився Володимир.

Facebook Володимир Аршавский

Коли постраждалий подзвонив у поліцію, нападники поспішили сховатися у своїх квартирах. Він зазначив також, що нічиї більше автомобілі його сусідам не заважають, і вони добре знали, що у Володимира після участі в АТО дійсно визначили інвалідність.

"Сепаратизм у Дніпрі підіймає голову", - висловився потерпілий про подію.

Як писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі водій маршрутки почав ображати пасажира за те, що він є ветераном АТО. Він погрожував екс-бійцю фізичною розправою і звинувачував у розв'язанні війни на Донбасі.