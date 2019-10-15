"Саджати будуть швидко і будь-кого!" Сенцов заступився за в'язня Кремля

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов підтримав російського активіста Костянтина Котова, якого засудили за участь в мітингах в Росії.
Як режисер написав на своїй сторінці у Facebook, Котов підтримував в'язнів Кремля і носив передачки в Лефортово українським морякам. Він був затриманий за участь в протестних мітингах, на наступний день арештований, ще через день слідство було завершено, а через два тижні винесено вирок.
"Путінська репресивна машина вийшла на нові швидкості перемелювання людей. Садити будуть швидко і як завжди будь-кого!" – прокоментував Сенцов рішення по Котову.
Олег Сенцов, Костянтин Котов
На його думку, російським активістам складніше відстоювати свої погляди.
"За Костею, як і за будь-яким російським політичним в'язнем, не стоїть його рідна країна, на відміну від нас, українців, які перебуваючи в полоні, кожен день знали, що наша країна нас ніколи не кине. Тому що боротися з режимом росіянам ще важче. Хоча вони стоять за свою і за нашу свободу від влади дракона. Тому я завжди буду їх підтримувати, як і всіх наших хлопців, які до сих пір тужать в полоні", – додав він.
Відзначимо, що Московський міський суд 14 жовтня залишив без змін вирок активістові Костянтину Котову, засудженому до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.
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