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15 жовтня • оновлено в 11:07
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"Саджати будуть швидко і будь-кого!" Сенцов заступився за в'язня Кремля

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Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов підтримав російського активіста Костянтина Котова, якого засудили за участь в мітингах в Росії.

Як режисер написав на своїй сторінці у Facebook, Котов підтримував в'язнів Кремля і носив передачки в Лефортово українським морякам. Він був затриманий за участь в протестних мітингах, на наступний день арештований, ще через день слідство було завершено, а через два тижні винесено вирок.

"Путінська репресивна машина вийшла на нові швидкості перемелювання людей. Садити будуть швидко і як завжди будь-кого!" – прокоментував Сенцов рішення по Котову.

Олег Сенцов, Костянтин Котов

Олег Сенцов, Костянтин Котов

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На його думку, російським активістам складніше відстоювати свої погляди.

"За Костею, як і за будь-яким російським політичним в'язнем, не стоїть його рідна країна, на відміну від нас, українців, які перебуваючи в полоні, кожен день знали, що наша країна нас ніколи не кине. Тому що боротися з режимом росіянам ще важче. Хоча вони стоять за свою і за нашу свободу від влади дракона. Тому я завжди буду їх підтримувати, як і всіх наших хлопців, які до сих пір тужать в полоні", – додав він.

Відзначимо, що Московський міський суд 14 жовтня залишив без змін вирок активістові Костянтину Котову, засудженому до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням в неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олег Сенцов
Тег
протести у Москві
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70rus xxx
70rus xxx
Случайно Котов не брат Лехи?
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Питон Каа
Питон Каа
На Константина Котова российской властью возложена очень важная миссия - стать примером того, что в России нельзя нарушать закон и общественный порядок. Олег Сенцов тоже в свое время должен был стать примером несгибаемого украинского борца, но не смог, вареная курочка его победила.
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