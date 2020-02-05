"Путін мине, а Україна залишиться!" Сенцов вразив потужною промовою в Канаді. Відео

Український режисер, звільнений із російського полону, Олег Сенцов відвідав кінофестиваль Human Rights Watch Film Festival у Канаді, під час якого показали фільм про нього.

Стрічку "Процес" про суд над колишнім політв'язнем презентував російський режисер Аскольд Куров. Сенцов у свою чергу відреагував потужним виступом. Відео оприлюднило 5 лютого "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сто осіб у в'язницях Росії – в основному кримські татари. І близько 300 осіб перебувають у руках сепаратистів на Донбасі. Тому я буду про це говорити доти, поки останній хлопець не вийде на свободу. Трамп мине, Макрон мине, Путін теж мине, а Україна залишиться. Ми повинні боротися", – проголосив він.

Сенцов вразив потужною промовою в Канаді

Сам фільм Сенцов не дивився. "Він про мене, тому дивитися не дуже скромно", – пояснив режисер. Глядачі ж залишилися в захваті і від стрічки, і від Сенцова.

Також українець розповів про низку важливих зустрічей у США і Канаді: "На них я говорю про те, про що завжди – про російську агресію".

Сенцов вразив потужною промовою в Канаді

Путін пройде, а Україна залишиться – Сенцов



Олег Сенцов в Торонто відвідав кінофестиваль Human Rights Watch Film Festival, під час якого показали фільм російського режисера Аскольда Курова "Процес" про суд над Сенцової pic.twitter.com/vBD6JIsSra - Крим.Реаліі (@krymrealii) February 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що бачить шлях встановлення миру на Донбасі тільки в боротьбі. Він наголосив, що його позиція відрізняється від уявлень президента України Володимира Зеленського.

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