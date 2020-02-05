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7 лютого • оновлено в 09:31
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"Путін мине, а Україна залишиться!" Сенцов вразив потужною промовою в Канаді. Відео

34.8т
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Український режисер, звільнений із російського полону, Олег Сенцов відвідав кінофестиваль Human Rights Watch Film Festival у Канаді, під час якого показали фільм про нього.

Стрічку "Процес" про суд над колишнім політв'язнем презентував російський режисер Аскольд Куров. Сенцов у свою чергу відреагував потужним виступом. Відео оприлюднило 5 лютого "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сто осіб у в'язницях Росіїв основному кримські татари. І близько 300 осіб перебувають у руках сепаратистів на Донбасі. Тому я буду про це говорити доти, поки останній хлопець не вийде на свободу. Трамп мине, Макрон мине, Путін теж мине, а Україна залишиться. Ми повинні боротися", – проголосив він.

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Сенцов вразив потужною промовою в Канаді

Сенцов вразив потужною промовою в Канаді

Сам фільм Сенцов не дивився. "Він про мене, тому дивитися не дуже скромно", – пояснив режисер. Глядачі ж залишилися в захваті і від стрічки, і від Сенцова.

Також українець розповів про низку важливих зустрічей у США і Канаді: "На них я говорю про те, про що завжди про російську агресію".

Сенцов вразив потужною промовою в Канаді

Сенцов вразив потужною промовою в Канаді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов заявив, що бачить шлях встановлення миру на Донбасі тільки в боротьбі. Він наголосив, що його позиція відрізняється від уявлень президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Еммануель Макрон Дональд Трамп Володимир Путін Олег Сенцов
Місце
Канада
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Коментарі
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Костенко Игорь
Костенко Игорь
Путин не пройдёт, он уйдёт в отставку, а вот Россия останется. За Украину- не все так определено. Саакашвили вон 5 украин уже напророчил
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кулагин сергей
кулагин сергей
Путин пройдёт только вместе с сенцовыми . святыми порошатками и их последователями . Бацька автоматически нейтрализуется . И тогда забудут все про трану Украину . И будут опять казаки в пересохших реках ловить рыбу и воровать на чужих полях кукурузу .
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Сухов Гена
Сухов Гена
Не приставайте к человеку.Он в Канаде ,в сша усиленно собирает материал для своего великого фильма ,ведь он известнейший режисер .Через некоторое время он выстрелит новым фильмом(или мощной речью) в стране где он еще не был
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