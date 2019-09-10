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10 вересня • оновлено в 22:25
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Знущання Кремля і спроба підкупу: про що говорили Сенцов і Кольченко на першій пресконференції

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У Києві 10 вересня колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які більше 4 років пробули в російському полоні, провели свою першу прес-конференцію.

Головні заяви з двогодинної зустрічі з журналістами читайте в матеріалі OBOZREVATEL :

Пропонували "полегшити" життя за свідчення проти Кличка

"Там вони вміють це робити, але це працює не з усіма. Коли почалися обшуки, перші свідчення, мене привезли до відділку, і прийшов слідчий і сказав "на тебе свідчення є, ти сядеш, але можеш полегшити свою долю, можеш дати свідчення на Кличко (Віталія, мер Києва – Ред.), на кого завгодно, ти був на Майдані, називай будь-яке прізвище", – розповів Олег Сенцов.

"Можеш дати свідчення на Кличко (Віталія, мер Києва – Ред.), на кого завгодно, ти був на Майдані, називай будь-яке прізвище", – розповів Олег Сенцов.

Про можливий похід в політику

"Що стосується мого майбутнього життя, можливо, політичного, то для мене самого це питання залишається відкритим. Тобто я сам для себе, не те щоб не вирішив, але питання ще відкрите", – сказав режисер.

Про звільнення Цемаха Зеленським

"Я вперше почув про цю людину в літаку (повернувшись до України). Тому власна думка, позиція щодо цієї фігури у мене ще не сформувалася", – сказав Кольченко.

При цьому за словами Сенцова питання про звільненого терориста йому задавали не тільки журналісти, а й сам президент.

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Цемах давно кормил бы собой земляных червей

"Президент запитав, ви були проти цього обміну? Я сказав, що вперше про це чую. Не знаю, що говорять ЗМІ, я можу тільки відповідати за ті слова, які говорив сам", – заявив режисер.

Дивився ефіри пропагандисти Дмитра Кисельова "щоб повеселитися"

"У вихідні я дивився Кисельова. Дивився Кисельова не пропускаючи. Розваг у в'язниці мало. Цирку немає, театру немає. Тут все показують. Це дуже весело. Зрозуміло, що вірити йому, хоч одному слову, неможливо. Ким бути, щоб у це вірити. Що в голові має бути. А так дивитися, звісно, весело. Це просто задоволення. Збочене задоволення. Але розваг у в'язниці мало, зрозумійте. Кисіль – він, як би, молодець у цьому плані", – сказав Сенцов.

Про нові звільнення

"Коли ми сіли в літак, нас зустрічав президент і я запитав: "А інші?" У Росії залишилося більше сотні хлопців, які не є медійними особами. У нас "обмінного фонду" немає. Виникло питання: "На що будемо міняти?" Зеленський сказав: "У нас є план". Президент додав, що буде другий етап", – зазначив він.

У Росії залишилося більше сотні хлопців, які не є медійними особами. У нас "обмінного фонду" немає. Виникло питання: "На що будемо міняти?" Зеленський сказав: "У нас є план". Президент додав, що буде другий етап", – зазначив він.

Про попередню владу та спроби звільнення

"Путін хотів щось отримати, якісь поступки, але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася. Так, нам довелося сидіти у в'язниці, але ми їм не поступилися", – сказав Сенцов.

"Я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася. Так, нам довелося сидіти у в'язниці, але ми їм не поступилися", – сказав Сенцов.

Про повернення в Крим на танках

"Я збираюся займатися двома найчудовішими речами на цій землі – це знімати кіно і жити. Що стосується Криму, повернутися туди – тільки на танках. Але поки не можемо. Не потрібно сприймати мої слова буквально. Так, я буду жити в Києві, моя донька вже переїхала сюди. Мама з сином приїхали провідати нас. Мама поки залишиться, син же повернеться із колишньою дружиною до Криму. Спілкуємося, вирішуємо сімейні справи", – сказав Сенцов.

Знущання Кремля і спроба підкупу: про що говорили Сенцов і Кольченко

Про "російський паспорт"

"У мене ніколи не було російського паспорта. Коли був окупований Крим, російська влада оголосила, що протягом двох тижнів можна написати заяву і відмовитися від паспорта. Я в цій акції брати участі не збирався", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Олег Сенцов Олександр Кольченко
Місце
Україна
Теги
політв'язень обмін
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
На танках...Бабченко (Свинокровный побратим) тоже на танке в фантазиях любит кататься...вот двум дурачкам и сделать потешный танк из фанеры...и пусть едут в Россию..народ потешат "Завоеватели"...хайпанут по полной...в инстагарам подписчиков прибавиться...
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Істерична реакція кассабських троллів доводить, що пресова конференція була дуже вдалою. Отже, все робиться вірно. Слава Україні! Смерть ворогам!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Blashchuk Oleh, да, мы умираем, как вампир при первых лучах солнца. Украинцы пануют на своей сторонке, а у нас мощная истерика. И это произошло на этой пресс-конференции. Сменилась эпоха. Героям слава!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Террорист устроил пресс-конференцию. Удивительно
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Карпов Стас, а чего удивительного если на стороне Украины воюют террористы из Чечни, а Антонина Геращенко предлагала сливать террористам данные наших лётчиков ,которые бомбят террористов в Сирии!
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