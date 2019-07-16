Сіла зверху і грала в телефоні: в Ізраїлі українці дали 17 років за жорстоке вбивство дитини в дитсадку

В Ізраїлі 23-річна громадянка України Інна Скибенко, яка працювала помічницею вихователя в одному з дитячих садків у Петах-Тікві, отримала 17 років в'язниці за вбивство півторарічної Ясмін Вінти.

Рік тому під час "тихої години" жінка задушила дівчинку – дитина не хотіла засинати, і няня прикрила її ковдрою, сіла зверху й почала грати на мобільному телефоні. Коли вона скинула ковдру, дівчинка не подавала ознак життя, йдеться в сюжеті телеканалу "Україна".

Батьки Ясмін Вінти "Україна"

Інна Скибенко "Україна"

Інна Скибенко "Україна"

Скибенко визнала свою провину і тому отримала менший термін ув'язнення, ніж того вимагала прокуратура. Батьки вбитої дитини з рішенням суду не згодні – вони вважають вердикт занадто м'яким.

Відомо, що вина підозрюваної була встановлена на підставі записів із камери спостереження. Ця жінка також підозрюється в систематичних знущаннях над дітьми. На відеозаписі були виявлені ще декілька випадків, коли підозрювана і ще одна працівниця дитсадка застосовують силу до маленьких дітей.

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