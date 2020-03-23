Источник здоровья, молодости и долголетия таится в каждом человеке - главное суметь его открыть.

Залогом долгой и счастливой жизни является правильная циркуляция энергии в организме. От баланса энергии в нашем теле зависит как физическое здоровье, так и эмоционально -психологическое состояние.

В китайской медицине все состояния тела связаны с жизненной энергией человека. Если этой энергии недостаточно или она распределяется неравномерно, человек заболевает. А болезнь тела и психологическое состояние на Востоке разделять не принято.

Поэтому, если вы хотите научиться эффективно управлять своей энергией - накапливать и регулировать её, следует ежедневно выполнять специальные дыхательные и энергетические упражнения.

Я предлагаю сделать одно из таких упражнений вместе со мной прямо сейчас. Упражнение из комплекса "Ной-Конг" - внутренняя работа, одно из направлений школы Хонг-За Вьетнам.

Ной-Конг №1: "Свирепый тигр выходит из джунглей".

Сперва мы с вами становимся в стойку так, чтобы стопы приняли положение 45 градусов внутрь, а между большими пальцами было расстояние вашей ширины плеч. Колени слегка сгибаем и подаём вперед, присевши. Таз подтягиваем под себя, округляя весь позвоночник и всю спину. Исходное положение рук: пальцы сжатые в кулаки, которые находятся на уровне груди. Выполняем вдох на открытии запястий, отведение спины назад на 15 градусов и поднятия рук вверх, создавая шестиугольник. Следующее движение - это опускание рук сверху вниз с выдохом через "ха" на уровень солнечного сплетения. Затем, на паузе мы сжимаем пальцы в кулаки и вращаем окружность от себя, принимая исходное положение. Таким образом, мы выполняем упражнение 36 раз не напрягаясь, но внимательно следим за натяжением мышц, связок и сухожилий вместе со всем скелетом. Дыхание свободное и естественное.

Кому будет особенно полезно это упражнение?

Для людей с такими заболеваниями как:

Боли в спине

Межпозвоночная грыжа

Остеохондроз

Радикулит

Сколиоз

Протрузии

Ассиметрия мышц спины и тела в целом

Какой результат вы получите за 15 минут в день?

Восстановите и омолодите внутренние органы

Улучшите работу сердечно-сосудистой системы

Лимфатической системы

Укрепите иммунитет

Восстановите осанку

Сделаете стройное и красивое тело.

Научитесь управлять своей энергией

Забудете про стресс и напряжение

Начинаем прямо сейчас, давайте не будем откладывать свое драгоценное и единственное здоровье на завтра!

Будьте здоровы!

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