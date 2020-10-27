Щось пішло не так! Чому бути багатим і здоровим дано не кожному?

Ми бачимо навколо себе людей, нещасливих у сім'ї і незадоволених роботою. Водночас у багатьох був прекрасний старт. Вони виросли в благополучних сім'ях, отримали чудову освіту. Знайшли собі відповідну пару.

Але щось пішло не так!

На жаль, винна в їх неуспішному, програному житті неправильно зрозуміла батьками любов і турбота.

Батьки хотіли, як краще! Вони направили дитину на такий шлях, який вважали найкращим: дали освіту, знайшли гарну пару. І вчать, як виховувати онуків – дітей-то вони класно виховали! Батьків сварити і звинувачувати не будемо – це неконструктивно! І пізно.

Потрібно брати своє життя у власні руки – це не пізно ніколи!

Даруємо вам 5 лайфхаків, як швидко вилікуватися від комплексу "вічної дитини":

Навчіться повної самостійності в побуті. Зверніть увагу, як часто ви чекаєте, що хтось зварить каву, обід, сходить у магазин. Чи знайде інформацію в інтернеті, погуляє з собакою і т.д. Тепер робимо все самі! Якщо складно почати – їдьте куди-небудь на тиждень-два, де не буде добровільних "слуг". Ваша робота. Вона вам дає щось, крім грошей? А заробітком ви задоволені – не хочете більше? Сядьте і напишіть усі плюси і мінуси. Уявіть собі ідеальну роботу з ідеальною зарплатою. Тільки не виграш у казино, а саме роботу! А тепер робимо кроки до неї, аж до звільнення. Яку інформацію ви отримали за останній рік, якою можна поділитися з оточуючими? Зміст серіалу не підходить! Навколишні – це не ваша бабуся або сусіди, з якими шашлики смажите. Терміново почніть читати, шукати в інтернеті, дивитися пізнавальний контент. Вас повинні з цікавістю слухати ті, хто цікавий і вам. Подивіться на себе в дзеркалі у ванній (на повний зріст!) Подобається? Може, все-таки поміняти деякі деталі? Якщо нічого не треба – на здоров'я. Якщо вирішили – почніть зараз – не їжте останній бутерброд на ніч! А може, навпаки, варіантів багато. Вам краще видно! А тепер почніть нове життя, у вас вже виходить (дивись пп.1-4!)

І навчіться говорити – НІ! Навіть тим, хто вас любить.

А ЯК ви виховуєте своїх дітей? Може, зробити висновок із власного життя! Ще є школа, коледж, ВНЗ. Скільки особистостей загнали вони у сіру нірку? Не нав'язуйте дітям свою думку про освіту, – по-перше, ваша дитина повинна сам визначитися в житті і навчанні, по-друге, ваша думка застаріла!

Яка епоха надворі – не помітили? Може, звернули увагу, що ваша 8-річна дочка краще вас управляється зі смартфоном, а 17-річний син допомагає роздуплитись із комп'ютером? Так це тільки на поверхні! Вони взагалі інші. І НЕ дурніші за вас!

Так що дайте їм можливість вчитися тому, що цікаво й актуально. Діти і підлітки не менше за вас хочуть успіху в житті. І не факт, що ви однаково розумієте слово "УСПІХ".

Для того, щоб швидко орієнтуватися в сучасній освіті, існують курси в інтернеті. На найрізноманітніші теми – може, ваші діти цікавляться квітникарством або тваринами.

Ось буде для вас сюрприз! А ви думали, що вони, крім безглуздих ігор, нічого в інтернеті не дивляться.

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