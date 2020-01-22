"Щоб злі б*ндери не приїхали": в Донецьку показали, як зараз виглядає підірваний в 2015 році Путилівський міст

В окупованому Донецьку досі не відреставрували Путилівський міст, який у 2015 році підірвали терористи, нібито захищаючись від українських військових.

Фото, які це підтверджують виклав у Twitter користувач із ніком Vitauskas. Він порівняв два фото – одне з них зроблене в 2015 році, інше – в 2020. На кадрах видно, що міст так і залишився зруйнованим – його залишки, як і 5 років тому лежать, загороджуючи проїзд.

"Путилівський міст (Донецьк). Той самий, від якого звільнили російські захисники, щоб злі біндери і правосєки не приїхали і не з'їли всіх російських немовлят. 1. 2015 г. 2. 2020 г. Як добре, що тепер в молодій республіці все колоситься, поросяить, будується і розвивається!" – іронічно йдеться у повідомленні.

Путилівський міст у Донецьку в 2015 році Twitter \ Vitauskas

Путилівський міст у Донецьку в 2020 році Twitter \ Vitauskas

Більше того, в коментарях користувачі відзначили, що помітили на новому фото 2020 року повну відсутність метала.

"Як картинка "знайдіть 15 відмінностей". Перша – на другій картинці повна відсутність металу", – йдеться у коментарі.

Путиловский міст (Донецьк). Той самий, від якого звільнили російські захисники, щоб злі біндери і правосекі не приїхали і не з'їли всіх російських немовлят.

1. 2015 р

2. 2020 р



Як добре, що тепер в молодій республіці все колоситься, поросят, будується і розвивається! pic.twitter.com/CQYIkRJASn - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 20 січня 2020 р

.....

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал