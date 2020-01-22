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22 січня • оновлено в 02:47
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"Щоб злі б*ндери не приїхали": в Донецьку показали, як зараз виглядає підірваний в 2015 році Путилівський міст

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В окупованому Донецьку досі не відреставрували Путилівський міст, який у 2015 році підірвали терористи, нібито захищаючись від українських військових.

Фото, які це підтверджують виклав у Twitter користувач із ніком Vitauskas. Він порівняв два фото – одне з них зроблене в 2015 році, інше – в 2020. На кадрах видно, що міст так і залишився зруйнованим – його залишки, як і 5 років тому лежать, загороджуючи проїзд.

"Путилівський міст (Донецьк). Той самий, від якого звільнили російські захисники, щоб злі біндери і правосєки не приїхали і не з'їли всіх російських немовлят. 1. 2015 г. 2. 2020 г. Як добре, що тепер в молодій республіці все колоситься, поросяить, будується і розвивається!" – іронічно йдеться у повідомленні.

Путилівський міст у Донецьку в 2015 році

Путилівський міст у Донецьку в 2015 році

Twitter \ Vitauskas

Путилівський міст у Донецьку в 2020 році

Путилівський міст у Донецьку в 2020 році

Twitter \ Vitauskas

Більше того, в коментарях користувачі відзначили, що помітили на новому фото 2020 року повну відсутність метала.

"Як картинка "знайдіть 15 відмінностей". Перша – на другій картинці повна відсутність металу", – йдеться у коментарі.

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Автор
Гліб Іванов
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