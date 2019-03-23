"Щоб склювали чайки": Корчинський пригрозив Путіну стратою на Керченському мосту

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що мріє побачити все керівництво Російської Федерації повішеним на Керченському мосту.

За його словами, тільки так Україна зможе помститися за те приниження, яке пережила після анексії Криму. Свою позицію Корчинський виклав в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський

"Керченський міст — це не тільки зміна геополітична, якої домоглася Москва. А це ще й велике приниження для всіх нас. І це те, що нам щодня нагадує про те, що у нас не тільки забрали — нас ще й принизили. Найбільше приниження полягало в тому, що ми віддали Крим практично без пострілів. І були люди, які хотіли стріляти, намагалися стріляти. Але більшість українського суспільства і бомонду були за те, щоб здати Крим без пострілів", — обурився націоналіст.

Він додав, що вважає це страшною помилкою. Адже якби Крим не здали агресору без бою, то локальна війна зараз йшла би тільки там і не поширилася на Донбас.

"Само собою, що компенсувати це приниження можна тільки дуже радикальними засобами для себе. Мені, наприклад, буде недостатньо, якщо ми просто відвоюємо окуповані території. Ні, потрібно, щоб війна прийшла в Москву, щоб керівники Російської Федерації висіли на Керченському мосту і висіли там довго, поки їх не склюють чайки. Саме такої картинки я хочу, саме цей запах я хочу відчути, як і кожна нормальна людина в нашій країні", — сказав Корчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчинський заявив, що Україна повинна дочекатися кризи в Росії для початку наступу на анексований Крим і Донбас. Ці слова буквально довели росіян до істерики, і вони почали масово висловлювати невдоволення в інтернеті.

Нагадаємо, що раніше націоналіст вже виступав з пропозицією зробити з Кримського моста шибеницю. Цим він дав привід російським журналістам в черговий раз написати про сплеск "нацизму в Україні".

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