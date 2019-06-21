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Що загрожує Філарету за розкол: озвучені два варіанти

1.9тЧитати матеріал російською

Дії почесного патріарха ПЦУ Філарета стануть предметом обговорення на найближчому Синоді Православної церкви України.

"Думаю, буде прийнято якесь рішення", – спрогнозував в коментарі OBOZREVATEL доктор історичних науку, історик церкви Арсен Зінченко.

За його оцінками, можливі два варіанти рішення Синоду.

Почесний патріарх Філарет, митрополит Епіфаній

Почесний патріарх Філарет, митрополит Епіфаній

NewsOne

Перший такий: "Відправити Філарета на спокій за дії, що несумісні з церковної етикою, зі Статутом церкви, за нехтування величезним надбанням українського народу – Томосом, про який він зневажливо відгукувався".

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Другий варіант – м'якший: "Просто засудити його дії, вказати на їх неприйнятність, без будь-яких рішень. Це свого роду сімейний підхід", – зауважив історик.

Що стосується реакції Вселенського патріархату, то Зінченко переконаний: Константинополь не буде реагувати на "собор" 20 червня, оскільки "вже висловився щодо Філарета".

Як писав OBOZREVATEL, 20 червня в Києві з ініціативи почесного патріарха Філарета відбулося зібрання частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату. Подія відбувалася у Володимирському соборі столиці.

За його підсумками патріарх відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Патріарх ФіларетАрсен ЗінченкоПатріарх ВарфоломійМитрополит Епіфаній
Теги
УПЦ КППЦУ
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ржака) раскол у раскольников)
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