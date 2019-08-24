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"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

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У селищі Озерне на Житомирщині в суботу, 24 серпня, вандали облили червоною фарбою Меморіал пам'яті воїнам АТО.

Відповідне фото оприлюднила користувачка Оленка Пантелєєва в одній з місцевих спільнот у Facebook. Як пише "Житомир life", офіційне відкриття пам'ятника пройшло днем раніше, 23 серпня.

Місцеві жителі відзначили, що людей, які осквернили меморіал, можна знайти за камерами зовнішнього відеоспостереження. У мережі також зажадали жорсткого покарання для вандалів.

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Ілюстрація

Ілюстрація

"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

facebook.com/groups/zdravstvyi.ozernoe

Пам'ятник до витівки вандалів

Пам'ятник до витівки вандалів

Житомир life

"Що за нелюди?" "Жах", "Немає слів", "Цих виродків навіть судити не варто, просто пристрелити", – пишуть у коментарях.

"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

Скріншот

"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

Скріншот

"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

Скріншот

"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

Скріншот

"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині.

Злочин стався в ніч на 1 серпня на вулиці Чехова на Алеї слави, поліції вже вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Житомир
Теги
фотографии АТО Ветерани війни на Донбасі
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё чаще и чаще, украинцы стали проявлять народную любовь к карателям. Это радует! Скоро и за самих атошников возьмутся.
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