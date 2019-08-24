"Що за нелюди!" На Житомирщині спотворили новий пам'ятник воїнам України

У селищі Озерне на Житомирщині в суботу, 24 серпня, вандали облили червоною фарбою Меморіал пам'яті воїнам АТО.
Відповідне фото оприлюднила користувачка Оленка Пантелєєва в одній з місцевих спільнот у Facebook. Як пише "Житомир life", офіційне відкриття пам'ятника пройшло днем раніше, 23 серпня.
Місцеві жителі відзначили, що людей, які осквернили меморіал, можна знайти за камерами зовнішнього відеоспостереження. У мережі також зажадали жорсткого покарання для вандалів.
Ілюстрація
facebook.com/groups/zdravstvyi.ozernoe
Пам'ятник до витівки вандалів
Житомир life
"Що за нелюди?" "Жах", "Немає слів", "Цих виродків навіть судити не варто, просто пристрелити", – пишуть у коментарях.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині.
Злочин стався в ніч на 1 серпня на вулиці Чехова на Алеї слави, поліції вже вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.
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