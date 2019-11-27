"Що за богохульство!?" У мережі висміяли вчинок фаната Захарченка

Фанати "русского міра" на Донбасі досі сумують за ліквідованим ексватажком "ДНР" Олександром Захарченком і всіляко намагаються поділитися цим з іншими.

Наприклад, один із них вирішив нанести портрет ватажка терористів на свій автомобіль. Відповідним знімком у Twitter поділився блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Добре, коли одразу видно, що господар авто – довбо*б", – підкреслив він.

У "ДНР" все ще сумують за ліквідованим ексватажком Захарченком

У соцмережі теж посміялися з такого вчинку фаната терориста. Хоча деякі зазначили, що це, найімовірніше, фотошоп.

Фанат ватажка терористів Захарченка наніс його портрет на свій автомобіль twitter.com/666_mancer

"Портрет Захера на фашистському авто? Що за богохульство!!", "Портрет небіжчика на автомобілі? Не феншуйно", "Курей буде розвозити", "Спроба психологічно паралізувати даішників", "На Рейк'явік поїде, на жаль, не видно, адже це фотошоп", – прокоментували користувачі.

Скриншот twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі на території розташування 5 ОМСБр терористів відкрили меморіал ліквідованому ватажку "ДНР" Олександру Захарченку.

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