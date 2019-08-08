"Що ви робите? Відпустіть!" Зеленського "врятували" від пропагандистки Путіна: відео

У турецькому Стамбулі, де президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, до нього не пустили журналістку пропагандистського телеканалу "Россия".

Про це повідомляє "Укрінформ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в той момент, коли Зеленський після прощання з патріархом попрямував до автомобіля. До нього підійшли українські журналісти і глава держави дав короткий коментар, після чого сів у машину.

Весь цей час один із охоронців, представлених до Зеленського, блокував російську пропагандистку, тримаючи її за руку.

"Що ви робите? Відпустіть!" – обурилася журналістка, вирвавшись вже коли авто Зеленського виїхало з провулка.

У прес-службі Патріархії пояснили, що причиною таких заходів могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації і своїх завдань із забезпечення безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський провів зустріч із Варфоломієм, пообіцявши захищати незалежність церкви. Однак між ними трапилося непорозуміння – команда президента відмовилася підписати спільну заяву.

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