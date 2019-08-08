Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Що ви робите? Відпустіть!" Зеленського "врятували" від пропагандистки Путіна: відео

805 Читати матеріал російською

У турецькому Стамбулі, де президент України Володимир Зеленський 8 серпня зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, до нього не пустили журналістку пропагандистського телеканалу "Россия".

Про це повідомляє "Укрінформ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в той момент, коли Зеленський після прощання з патріархом попрямував до автомобіля. До нього підійшли українські журналісти і глава держави дав короткий коментар, після чого сів у машину.

Новини
"Не вистачить рук": Ердоган "вколов" Зеленського через українських моряків
"Що ви робите? Відпустіть!" Зеленського "врятували" від пропагандистки Путіна: відео

Весь цей час один із охоронців, представлених до Зеленського, блокував російську пропагандистку, тримаючи її за руку.

"Що ви робите? Відпустіть!" – обурилася журналістка, вирвавшись вже коли авто Зеленського виїхало з провулка.

"Що ви робите? Відпустіть!" Зеленського "врятували" від пропагандистки Путіна: відео

У прес-службі Патріархії пояснили, що причиною таких заходів могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації і своїх завдань із забезпечення безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський провів зустріч із Варфоломієм, пообіцявши захищати незалежність церкви. Однак між ними трапилося непорозуміння – команда президента відмовилася підписати спільну заяву.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Туреччина
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...