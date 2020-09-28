Що таке "флекс" на молодіжному сленгу: всі значення слова

"Флекс" – одне з найпопулярніших слів у молодіжному сленгу. Це термін, яким з недавнього часу стали позначати спосіб життя, популярний серед сучасної молоді.

OBOZREVATEL розповідає, що він означає в точності.

Слово "флекс" походить від англійського дієслова flex – "гнути, згинати", а на молодіжному сленгу означає "прикидатися, бути несправжнім". Так, похідне від нього "флексити" означає хвалитися, понтоваться, виставляти на показ одяг, взуття, гроші, машини.

Крім цього, "флекс" має інше значення – танцювати під ритмічну музику, "розгойдуватися" під музику. Це слово увійшло до лексикону американських підлітків на початку 2000-х років, а в 2005 році потрапило до словника англомовного сленгу Urban Dictionary.

Але найбільшу популярність слово "флекс" отримало в 2014 році, коли хіп-хоп дует з США Rae Sremmurd випустив кліп No Flex Zonе – про вільний від флекса простір (місце, де не треба хвалитися).

Є ще одне значення слова "флекс", пов'язане з англійським flexible (гнучкий) – грати м'язами. Так, коли людина демонструє свої мускули або сідає на шпагат, щоб показати розтяжку, вона починає флексити.

Існує також вираз "низький флекс" – який вживають, коли людині німає чим похвалитися.

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