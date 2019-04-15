|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Що сказати дитині, яка помирає? Мати знайшла три зворушливі фрази

3.8тЧитати матеріал російською

Мати 8-річного онкохворого хлопчика, який помер у неї на руках, Дженні Гарінгтон знайшла три сильні фрази, які допомогли йому відійти в інший світ.

Вона поділилася ними у своїй колонці на Human Parts. "Я знайшла три фрази, які тепер називаю трьома магічними фразами для втіхи людини, яка вмирає, – підкреслила вона.

"Ось що я сказала моїй дитині: "Ти не будеш самотнім. Ти не відчуєш болю. З нами буде все добре", – написала вона.

Новини
У Греції народилася дитина від трьох батьків: як так сталося
Син Дженні Гарінгтон

Син Дженні Гарінгтон

За її словами, ці три фрази допомогли і їй самій після втрати.

"У той день померла і я. Немає слів, які заповнять порожнечу. Самотність роз'їдала. Не описати, наскільки це боляче. І тоді я повторила ці три фрази у зворотному порядку: "З нами все буде добре. Ти не відчуєш болю. Ти не один". Я відчула, як ніби мене обіймає моя дитина. Зараз я не одна. Біль стала легшою. Зі мною все буде в порядку", – сказала Дженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Это страшно ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки