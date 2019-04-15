Що сказати дитині, яка помирає? Мати знайшла три зворушливі фрази

Мати 8-річного онкохворого хлопчика, який помер у неї на руках, Дженні Гарінгтон знайшла три сильні фрази, які допомогли йому відійти в інший світ.

Вона поділилася ними у своїй колонці на Human Parts. "Я знайшла три фрази, які тепер називаю трьома магічними фразами для втіхи людини, яка вмирає, – підкреслила вона.

"Ось що я сказала моїй дитині: "Ти не будеш самотнім. Ти не відчуєш болю. З нами буде все добре", – написала вона.

Син Дженні Гарінгтон

За її словами, ці три фрази допомогли і їй самій після втрати.

"У той день померла і я. Немає слів, які заповнять порожнечу. Самотність роз'їдала. Не описати, наскільки це боляче. І тоді я повторила ці три фрази у зворотному порядку: "З нами все буде добре. Ти не відчуєш болю. Ти не один". Я відчула, як ніби мене обіймає моя дитина. Зараз я не одна. Біль стала легшою. Зі мною все буде в порядку", – сказала Дженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання.

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