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29 травня • оновлено в 12:29
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Що можна робити пенсіонерам на карантині: глава МОЗ уточнив вимоги

3.1т
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Українці, які перебувають в групі ризику, не можуть з 1 червня виходити на роботу через карантинні обмеженя. До такої групи належать люди старше 60 років.

Однак є винятки, при яких люди похилого віку можуть покинути самоізоляцію до 22 червня. Про це на брифінгу в п'ятницю, 29 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Це стосується людей, що працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єктах критичної інфраструктури або в сфері забезпечення життєзабезпечення: водопостачання, електроенергетика та інше. Повний перелік встановлений Кабміном" – пояснив міністр.

Степанов підкреслив, що інші люди пенсійного віку зобов'язані перебувати на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, що карантин в Україні продовжать до 22 червня. У той же час він буде істотно ослаблений.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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