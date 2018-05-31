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Ще трохи: синоптики уточнили прогноз погоди по спеці в Україні

4.1тЧитати новину російською

У четвер, 31 травня, територія України залишиться у зоні теплої і сухої повітряної маси. Однак уже з 1 червня температура почне знижуватися.

Очікується значне падіння атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, опадів не очікується, а вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с.

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Іде спека: з'явився прогноз погоди на перші дні літа в Україні

У східних областях вночі очікується + 12-14°, вдень + 27-30°.

У південній частині місцями + 31-33°, вночі ло +12 до + 14°.

У Чернігівській, Сумській та Харківській областях + 26-28° вдень і + 14-16° вночі.

У Карпатах вночі + 8-13°, вдень + 17-22°.

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У Києві 31 травня без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі + 16-16°, вдень + 27-30°.

А ось перший день літа, 1 червня, в Україні також очікується сухим і сонячним, але спека кілька охолоне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна разом з усією Європою у найближчі дні зануриться в спеку, при цьому опадів у країні не передбачається.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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