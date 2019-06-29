Ще одна українська церква захотіла статус патріархату: що відомо

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) планує обговорити з Папою Римським Франциском питання отримання від Ватикану статусу патріархату.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Релігійно-інформаційній службі України". Уточнюється, що зустріч церковників запланована в липні у Римі.

За словами Шевчука, греко-католики України давно мають фактичний патріархат.

Патріарший собор Воскресіння Христового (УГКЦ), Київ pravlife.org

"Патріархат будується, так він не дається, а його визнають. Із нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання – це питання, яке відноситься до вирішення Вселенського Архиєрея, і ми поважаємо свободу його рішення", – заявив Шевчук.

Він зазначив, що на сьогодні зроблено вже багато для визнання за українськими греко-католиками їх власного патріархату.

"Ми не беремо миро з Ватикану. Глава Церкви освячує миро в Києві, а потім воно розходиться по світу. І всіх дітей, яких охрещуємо у будь-якій частині світу, помазують миром, яке було освячене в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві", – сказав Шевчук.

Блаженніший Святослав (Шевчук) Прес-служба УГКЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів, що він піднімав питання об'єднання двох конфесій на зустрічі з предстоятелем УГКЦ Шевчуком.

"Ми говорили про подальше поглиблення нашої співпраці. У цій співпраці ми прийдемо до діалогу, а вже діалог визначить, чи зможемо ми об'єднатися", – пояснив він.

Глава УГКЦ до цього заявляв, що розглядає можливості співпраці з ПЦУ на благо українців, хоча про об'єднання поки що не йдеться.

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