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Роман Кулик
Роман Кулик
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Ще одна "скрєпа", яку РПЦ насаджує в Україні

4.2т

Культ царської сім'ї Романових на масових заходах з дітьми - щось новеньке для нашої публіки. Не сумніваюсь, що це систематична робота, просто назовні вилізло вперше. Свіжа ілюстрація ще однієї скрєпи, яку РПЦ активно насаджує по Україні ще з 2000-х. Попри жорстку конкуренцію з КП і протестантами, Рівненщина - ще той заповідник МП в регіоні, особливо на півночі. А село Онишківці, де 22 хори бідних дітей змусили співати під портретом Ніколая ІІ на "100-річчя царської сім'ї", знаходиться під боком у Почаївської Лаври. Ну, а це вже повноцінний Генштаб МП на західній Україні, з яких попів, за їх же словами, "винесуть тільки в гробах".

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Причому саме Почаївська Лавра є основним розсадником по релігійним міркам "свіжого" православного "культу мученика царя Ніколая ІІ", у який записалась Поклонська і ще купа навіжених в РФ. У минулому році Почаївська Лавра взагалі закликала своїх прихожан молитись за Ніколая ІІ з такими формулюваннями:

"Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя – царя Николая Александровича. Царь принял страдания со всем православным народом – и теперь пребывает вместе с ним".

Класика.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Роман КуликРоман Кулик
Місце
Україна
Об'єкт
УПЦ МП
Джерело
Джерело:Facebook Романа Кулика
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
ну то й треба винести мокшанських козломордих в гробах
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Какой то диссонанс в сознании Россиян...с одной стороны у власти наследники большевиков с памятниками Сталину и очередями в Мавзолей к Ленину в центре столицы, а с другой Николай II, ими же, большевиками растрелянный вместе с семьей (в т.ч. и детьми) по зверски.. тут уж точно либо крестик, либо трусы, как говорят..и где тогда осуждения этой же церковью большевиков тех же?
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Ну и Свастики православние не забудте!Без них на россии никуда..посткомунизм називается..нс-православний..)),
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
таки да Почаевская Лавра место святое..
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2 из 5 ответов | показать все
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Semizalupiv Opanas, Та тишо?)))Для ибнутих..єто да..начитан бил в свое время всей єтой лабудой..Гнать их мпцешников нах оттуда вот тогда место будет реально святим..)))
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Ильченко София
Ильченко София
Semizalupiv Opanas, ПРОЩАЙ ПИЗДАБОЛ!ИДИ НА ХУЙ С УКРАИНСКОГО ОБОЗА,МУДИЛО ПИДОРОСКОЕ!
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