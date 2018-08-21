Культ царської сім'ї Романових на масових заходах з дітьми - щось новеньке для нашої публіки. Не сумніваюсь, що це систематична робота, просто назовні вилізло вперше. Свіжа ілюстрація ще однієї скрєпи, яку РПЦ активно насаджує по Україні ще з 2000-х. Попри жорстку конкуренцію з КП і протестантами, Рівненщина - ще той заповідник МП в регіоні, особливо на півночі. А село Онишківці, де 22 хори бідних дітей змусили співати під портретом Ніколая ІІ на "100-річчя царської сім'ї", знаходиться під боком у Почаївської Лаври. Ну, а це вже повноцінний Генштаб МП на західній Україні, з яких попів, за їх же словами, "винесуть тільки в гробах".

Новини Росія брутально вкрала у Криму канонічну територію Вселенського патріархату

Причому саме Почаївська Лавра є основним розсадником по релігійним міркам "свіжого" православного "культу мученика царя Ніколая ІІ", у який записалась Поклонська і ще купа навіжених в РФ. У минулому році Почаївська Лавра взагалі закликала своїх прихожан молитись за Ніколая ІІ з такими формулюваннями:

"Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя – царя Николая Александровича. Царь принял страдания со всем православным народом – и теперь пребывает вместе с ним".

Класика.