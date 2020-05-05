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5 травня • оновлено в 18:20
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Ще один "Велюр"! У Черкасах ресторан родини нардепа від СН спіймали на порушенні карантину. Відео

2.7т
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У Черкасах на ігноруванні правил карантину спіймали ресторан "Бочка", який належить родині депутата від "Слуги народу" Олега Арсенюка.

За словами місцевих жителів, попри заборону на діяльність, заклад продовжує працювати. Відповідне відео у Twitter опублікував користувач Євген (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як видно з ролика, на парковці там стоїть багато автомобілів. На території грає музика, вільно ходять відвідувачі.

Ще один "Велюр"! У Черкасах ресторан родини нардепа від СН спіймали на порушенні карантину

"У Черкасах знайшовся свій "Велюр", що належить родині нардепа від "Слуги Народу" Арсенюка", – прокоментував Євген.

На його запитання один із працівників відповів, що заклад не працює, а вхід на його територію нібито дозволений тільки "для своїх".

"Це клієнти... Не клієнти, а співробітники", – обмовився чоловік, запевняючи, що ворота зачинені й ніхто зі сторонніх людей ресторан не відвідує.

Ще один "Велюр"! У Черкасах ресторан родини нардепа від СН спіймали на порушенні карантину
Ще один "Велюр"! У Черкасах ресторан родини нардепа від СН спіймали на порушенні карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого в Києві, який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Скандали навколо "Слуги народу"
Місце
Україна Черкаси
Теги
Ресторан "Велюр" карантин Партія Слуга народу
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
І щось я там патрулів мусорських не бачу.
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