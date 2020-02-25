Ще гірші, ніж попередники: українці оцінили роботу нинішньої влади

У два з половиною рази зросла кількість громадян, які вважають нинішню владу гіршою за попередню.

Наразі в цьому впевнені у два з половиною рази більше українців, ніж у жовтні 2019 р. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в період з 13 до 17 лютого 2020 року.

Так, згідно з дослідженням, гіршою за попередню діючу владну команду назвали 19,9% респондентів. У жовтні 2019 р. так вважали 8,3% опитаних.

Українці вважають нову владу гіршою за попередню 5 канал

Суттєво скоротилася частка тих, хто вважає, що нова влада є кращою - з 48,2% у жовтні 2019 р. до 29,5% у лютому 2020 р.

У тому, що чинна влада нічим не відрізняється від тих, хто керував країною раніше переконані 39,1% опитаних. У жовтні 2019 р. так вважали 26,6% українців.

Результати опитування Центру Разумкова Скріншот

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також результати опитування, проведені соціологічною службою Центру Разумкова показали різке падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського до 40%.

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