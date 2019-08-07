"Щастя та Станиця наші!" СБУ зробила суперечливу заяву і розлютила українців

У Службі безпеки України назвали появу представників "ЛНР" на території Станично-Луганського району з претензіями щодо лінії розмежування "свідомою провокацією" терористів.

При цьому, прес-служба СБУ виправдалася в Facebook, чому Ольга Кобцева та Володимир Дейнега, які зажадали віддати "республіці" міста Щастя та Станиця Луганська, не були затримані за подібні висловлювання.

"Затримання Кобцевої і Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир'я", – пояснили в службі.

У "ЛНР" заявили права на Щастя і Станицю Скріншот з відео

При цьому, в СБУ запевнили, що вона розслідує кримінальні провадження стосовно зазначених учасників незаконних збройних формувань "ЛНР".

"Особи, які посягнули на державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України, будуть відповідати перед законом", – підкреслили в повідомленні.

Українці бурхливо відреагували на пояснення СБУ. "А вбивство чотирьох морпіхів це часом не порушення домовленості?", "А давно Україна стала нейтральною зоною, на якій не затримують терористів? Так, це провокація. Успішна, раз їх ніхто не затримав", "Вас там не було. Тому не треба говорити, що було б, якби ви були там", "Шукаєте собі виправдання", "Що ви взагалі несете?" – обурилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що терористи не прибрали блокпост і не виконали частину Мінських угод з розведення сил у Станиці Луганській. Вони використовували ситуацію, щоб провести розвідку на підконтрольній Україні території.

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