СБУ розсекретила архіви СРСР про перепис населення після голодоморів в Україні
Він показав, що станом на 1937 рік у країні проживало лише 29 мільйонів осіб
За підрахунками радянських демографів, кількість українців мала бути не менше 35 млн
Людину, яка керувала переписом, розстріляли
Служба безпеки України розсекретила архівні документи СРСР, які показали реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.
Про це повідомляє пресцентр СБУ у Facebook. Відзначається, що розсекречені архіви свідчать, що радянська влада не визнавала жодних натяків на створений нею геноцид. Всесоюзний перепис населення 1937 року засвідчив, що в Україні проживає 29 мільйонів осіб, тоді як демографи очікували, що на той момент в країні повинно було бути 35 млн жителів.
Людину, яка керувала переписом, розстріляли.
"Такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису, зокрема й Олімпія Квіткіна, звинуватили у "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" і за традицією – розстріляли", – сказано в повідомленні.
В СБУ додали, що Квіткін все ж не побоявся написати правду.
"Хоча той маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні і працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения", – відзначили у пресслужбі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 28 листопада, проходить День пам'яті жертв голодоморів і репресій. В цю дату Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті.