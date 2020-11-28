СБУ розсекретила архіви СРСР про перепис населення після голодоморів в Україні

Служба безпеки України розсекретила архівні документи СРСР, які показали реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у Facebook. Відзначається, що розсекречені архіви свідчать, що радянська влада не визнавала жодних натяків на створений нею геноцид. Всесоюзний перепис населення 1937 року засвідчив, що в Україні проживає 29 мільйонів осіб, тоді як демографи очікували, що на той момент в країні повинно було бути 35 млн жителів.

Людину, яка керувала переписом, розстріляли.

"Такий підсумковий звіт "не сподобався" очільникам компартії. Тож керівників перепису, зокрема й Олімпія Квіткіна, звинуватили у "заполучении искусственно заниженных и извращенных цифр" і за традицією – розстріляли", – сказано в повідомленні.

В СБУ додали, що Квіткін все ж не побоявся написати правду.

"Хоча той маловідомий Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні і працездатні селяни тікають з колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения", – відзначили у пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 28 листопада, проходить День пам'яті жертв голодоморів і репресій. В цю дату Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті.