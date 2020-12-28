СБУ прийшла з перевіркою до міськради Харкова – ЗМІ

Працівники Служби безпеки України 28 грудня прийшли з перевіркою до Харківської міськради.

Про це пише Depo.Харків із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Нібито перевіряють інформацію, пов’язану із забезпеченням державної таємниці.

За інформацією джерела, СБУ "проводить заходи" у головній будівлі міськради на площі Конституції, 7, починаючи з 8 години ранку.

Це не обшук, наголосив співрозмовник журналістів, а саме перевірка обліку, зберігання і використання документів, комп’ютерів і цифрових носіїв, де міститься інформація з обмеженим доступом.

Раніше депутатка Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звинуватила секретаря міськради Ігоря Терехова та першого заступника міського голови Олександра Новака в спробі захопити владу, прикриваючись ім'ям Геннадія Кернеса.

Вона надіслала відповідне депутатське звернення керівнику Харківської обласної прокуратури Олександру Фільчакову. За інформацією депутатки, 9 грудня під час першої сесії міськради Терехов і Новак нібито підробили подання Кернеса щодо обрання секретаря ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обов'язки мера Харкова замість померлого від ускладнень коронавірусної хвороби Кернеса тимчасово виконуватиме секретар міськради Терехов. Саме його кандидатуру запропонував ексочільник Харкова, коли перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

За законом виконувати обов’язки міського голови в разі його відсутності також має секретар міськради.