Народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко опублікувала в Facebook фото з відпочинку, що стало приводом для жартів користувачів соцмереж.

Одним з яскравих фото стала локація в селі Мигія, Миколаївська область, де Савченко позувала з металевими крилами на тлі водойми.

При цьому екснардепка зазначила, що подорожувала по заповідниках Херсонщині, де відвідала солоні озера, Олешківські піски та Асканію Нову. В даних місцях Савченко фотографувалася в блакитній сукні і в чалмі з хустки на голові.

Савченко на відпочинку. Facebook \ Надія Савченко

Користувачі мережі оцінили такий креатив від Савченко та активно коментували і жартували про знімки з відпустки.

Савченко на солоних озерах Facebook \ Надія Савченко

"Крила маленькі! Не наберуть підйомної сили для такої дуппи. Як інженер кажу!", "Надя Люфтваффе", "А ви дійсно Надя голодували?", "Чорний ангел", "Архангеліще надій", "Яка країна – такі і Люцифер", "Для такої туші крильця малі", "То мужик якийсь, нє?", "Крила відгризла у кого-то", – жартували в мережі.

Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців Скріншот

Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців Скріншот

Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців Скріншот

Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців Скріншот

Савченко показала фотосесію з крилами та нарвалася на тролінг українців Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологиня розкрила зміст червоного плаття Надії Савченко.

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