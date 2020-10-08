Міф.

"У нас на сьогодні всі пенсіонери, які отримують пенсію, або більшість з них, вважають, що вони її заробили. І мало хто готовий їм сказати, що це неправда. Це - міф. Тому що все, що вони заробили, було витрачено тоді, коли вони працювали. В цьому і є суть нинішньої солідарної системи. Тобто на сьогодні пенсії, які отримують українські пенсіонери, це те, що заробляють люди, які працюють сьогодні. Це дуже важливо розуміти. Поки такого усвідомлення не буде, то не буде зрозуміло, чого це раптом через 15 років може так статися, що пенсій ніяких не буде..."

(Віталій Сташук, депутат, політолог).

Перший нюанс: уряд показав нам перспективу. І я, наприклад, сплачуюючи в Пенсійний фонду України всі ці роки, змушена брати на себе додаткове навантаження. У цій, першій частині осмислення почутого, є питання:

– тобто уряд не планує розвивати інвестиції, підвищувати кількість робочих місць, працювати на перспективу, щоб наповнювати Пенсійний Фонд? Адже якщо сьогодні зайнятися розвитком економіки, а не переїздом на державні дачі і підвищенням собі зарплат, то ця економіка, розігнавшись, за інерцією буде тримати на плаву і майбутніх пенсіонерів. Їх нікому буде годувати.

Другий нюанс: що робити?

Можна взагалі піти в тінь і нічого нікому не платити. У нас є 73%, які саме так і зроблять. Простіше віддавати ЄСВ безпосередньо в руки батькам, а податки міняти в у.о. і відкладати на старість. І тоді ми, як країна, покотилися на дно ще швидше. Хоча, куди ще швидше, так?

Суб'єктивно, я давно вважаю ті відрахування, які я роблю в бюджет, компенсацією за виплату пенсій моїм батькам. І щоб не здохнути з голоду в старості самій – треба заробляти понад це. Зараз, поки не пізно. І по-людськи, держава навпаки повинна знизити навантаження на бізнес, даючи людям самим заощадити на старість.

І тоді ми, виходить, на самозабезпеченні. Як самі пішли захищати Донбас, самі рятуємося від Ковіду, самі ж турбуємося про свою старість. По-моєму, європейська модель теж передбачає достатню самостійність і усвідомлення власної відповідальності – не подбав про себе заздалегідь, то і отримуй в старості мінімум. Але пострадянська модель поведінки – це повний ульот. Відстібай, оплачуй, пропускай кортежі і все роби сам.

Припускаю, що тим, хто сьогодні так завзято тягне нас в Росію і совок, через 15 років (дай Бог, доживуть), пенсії як мінімум не будуть індексувати, при зростаючих щороку цінах. Але, знаєте, є маса наочних прикладів: "на мій вік вистачить, а ви там вже самі. Як-небудь".

Ну, якщо самі, то самі:

– оптимізуємо свої витрати;

– знайдемо додаткові джерела доходу;

– відкриємо рахунки в недержавних пенсійних фондах (у мене Австрія, Vienna Insurance Group, наприклад);

– вкладемося посильно в золото і зелені умовні одиниці;

– змусимо нерухомість працювати на себе;

– освоїмо нові можливості і візьмемося за нові проекти,

і так далі, і так далі.

Є ще варіанти? Додавайте.

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