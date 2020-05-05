Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Садовий розповів, як влада "кинула" Львів на карантині

2.6т
Читати матеріал російською

Під час епідемії COVID-19 Львів отримав від держави лише "тисячу паперових масок по 70 копійок". При цьому місту не надали ШВЛ-апаратів.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив мер Львова Андрій Садовий. Міський голова поскаржився, що регіони не одержать достатньої інформації про ситуацію з пандемією.

За словами Садового, левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації – "коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути".

Львів на карантині

Львів на карантині

"Треба бути максимально коректними. Я розумію, що казна порожня, грошей там немає. Ми, до речі, ніякого ШВЛ не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, ми їх отримали, але ми не скаржимося. Є львівської бізнес, він включився активно, є можливості нашого бюджету", – розповів він.

Також Садовий прокоментував конфлікт влади з мером Черкас.

"Мер озвучує думку суспільства і за ним стоїть суспільство. Тому я пропонував би змінити дискусії, які були між державою і містами, і спільно знаходити точки, які об'єднують", – висловився голова Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Черкас, де мер вирішив скасувати карантин всупереч рішенню Кабміну, у неділю, 3 травня, помітили військову техніку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги