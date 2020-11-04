Саакашвілі розповів про те, як переніс COVID-19. Відео

Голова виконкому Нацради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі безсимптомно перехворів на COVID-19.

Про це він заявив у вівторок, 3 листопада, в ефірі телеканалу "Пірвелі".

Про те, що він вже перехворів на коронавірусну хворобу, Саакашвілі дізнався тільки після тесту на антитіла.

Я перехворів на цей вірус кілька тижнів тому, переніс легше легкого грипу. Багато хто говорить про те саме. Але, звичайно ж, треба бути обережним", – сказав політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 38-річний герцог Кембриджський принц Вільям перехворів на коронавірус ще у квітні. Він не хотів про це говорити, тому що побоювався паніки. Він заразився після того, як вірус підтвердили у його батька принца Чарльза і британського прем'єра Бориса Джонсона.