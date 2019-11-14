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14 листопада • оновлено в 15:41
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"Рябошапку впіймали на хабарі?" Журналіст розповів про паніку у Генпрокуратурі

8.3т
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Генеральна прокуратура України посеред робочого тижня, 14 листопада, буквально зачинила двері для відвідування сторонніми людьми. У приміщення пропускали тільки працівників ГПУ, а решту – лише після ретельного обшуку "людьми у чорній формі".

Серед відвідувачів, з-поміж яких були працівники поліції та СБУ, зчинилася справжня паніка. Про інцидент розповів журналіст Володимир Бойко у Telegram-каналі "Записки пасківлянта".

"Ранок 14 листопада 2019 року у Генеральній прокуратурі України розпочався з паніки: бюро перепусток зачинене, охорона пропускає на робочі місця лише працівників ГПУ, а прокурорів із інших підрозділів, а також поліції та СБУ – після особистого обшуку", – написав він.

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Журналіст розповів про паніку в ГПУ через генпрокурора Рябошапку

Журналіст розповів про паніку в ГПУ через генпрокурора Рябошапку

Як зауважив журналіст, аби пробратися всередину, особи, які не є працівниками правоохоронних органів, мали отримати перепустку, підписану особисто заступником генпрокурора.

"Скрізь ходять якісь люди в чорній уніформі, усіх оглядають", – додав Бойко.

За його словами, присутні спершу подумали, мовляв, НАБУ впіймало генерального прокурора Руслана Рябошапку на хабарі й проводить обшуки у приміщеннях ГПУ.

"А виявилося, що це у Генеральній прокуратурі України наказом Рябошапки введений особливий режим у зв'язку із прибуттям в Україну місії Міжнародного валютного фонду", – сказав журналіст.

Він також наголосив, що свідком такого хаосу у відомстві став вперше.

"За 28 років Незалежності Україна бачила всяких генеральних прокурорів. Були алкоголіки, хабарники й просто бандити. Але психічнохворий опинився на цій посаді, здається, уперше", – підсумував Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прокоментував спробу народних депутатів від фракції "Слуга народу" прибрати його з посади. Зокрема, він не вважає, що тиск з боку окремих політиків призведе до відставки.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Boyko Arkadiy
Boyko Arkadiy
Але психічнохворий опинився на цій посаді, здається, уперше", – підсумував Бойко. Не впервые. У генпрокурора Потебенько была официальная группа инвалидности, по шизофрении.
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иловайский юрий
иловайский юрий
шапито)
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