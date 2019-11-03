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3 листопада • оновлено в 07:33
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Русскомирцев и мышебратьев объединяет не Россия

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Сразу скажу, что не хочу обидеть женщин, но все же скажу. Знаете, что объединяет всех людей, которые любят русский мир и так хотят, чтобы мы помирились с "братьями"?? Я стала открывать профили тех, кто кричит, что у нас гражданская война, что нам нужен мир любой ценой, кто цитирует российских пропагандистов. Все этих людей объединяет совковость. Особенно женщин, как будто я смотрю фото 70-х годов и даже мои ровесницы выглядят как учительницы с моего детства.

Мне как дипломированному психологу всегда интересно, что движет людьми. Я думаю, что они остались в том времени, дети Советского Союза, они так и не приняли современный мир. Своих детей они так же воспитали и ни шагу вперёд. Мы, кто живем уже в другом времени, движемся, хотим менять страну и себя, потому что меняется весь мир, никогда не поймём друг друга. Когда я читаю их комменты, я сразу представляю как выглядит этот человек и ни разу не ошиблась.

Что самое интересное, люди живущие за границей и скучающие за совком, выглядят так же. Когда я спросила у мамы, скучает ли она за Союзом, она мне сказала, что скучает только за молодостью, но если бы знала, как живёт цивилизованный мир, сделала бы все возможное, чтобы уехать.

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Мой папа будучи ведущим инженером, по работе ездил в Сараево, бывшая Югославия и был в шоке, как жили мы и как они. Пропаганда сегодняшних РОС ТВ кишит советскими фильмами и сказками, как было хорошо и что все надо вернуть. Мы только недавно узнали, что за красивыми фильмами стояла нищета и уничтожение всех несогласных. Соседи прямой дорогой идут назад, рабами легче управлять в состоянии войны со всем цивилизованным миром.

Совковость для меня как клеймо рабства, невежества и вечной бедноты. Не дай Бог повторить. Хотя бы детям своим дайте право выбора, иначе многие из них так и будут погибать в бесконечных клановых войнах. Мы должны жить по другому!

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
СРСР пропаганда Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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