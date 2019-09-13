"Закваска русского міра": РПЦ рознесли через заклик не боятися ядерного вибуху

Український священник вважає, що через "закваску "руского міра" в Російській православній церкві (РПЦ) не зовсім правильно розуміють сенс християнської радості смерті.

Таку думку OBOZREVATEL, коментуючи тематичне висловлювання протоієрея РПЦ Всеволода Чапліна, висловив протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму м. Полтави Олександр Дедюхін.

"Завжди складно коментувати РПЦ, бо там і мізки, і шмарклі, все змішано у заквасці "русского міра", – зауважив священик.

Він визнав: "Смерть для християнина справді радість. Ще апостол Павло говорив: "Я бажаю померти та бути з Христом". Християнські мученики розуміли смерть як радість, і бажали її".

Спустошливий вогонь, ілюстрація Гордон

Водночас священик наголосив: трактування зброї масового знищення, зокрема ядерної, як форми "спустошливого вогню", який має "очистити грішників" – далеке від вчення Христа.

У цьому контексті він нагадав фрагмент Євангелія. "Був такий епізод, коли Ісус Христос із апостолами проходив повз самарянське селище, і жителі не прийняли його. Тоді апостоли кажуть: Господи, давай ми зараз зведемо вогонь з неба і всіх їх попалимо! І Христос відповів: припиніть! Невже ви не знаєте, якого ви Духа?"

"Ми не зводимо вогонь із неба, щоб попалити грішників. Грішник сам палиться своїми гріхами. Християнин не може говорити: а давайте я зараз всім зроблю радість і бабахну! Християнство пояс шахіда не винаходило", – наголосив священик.

"Є особисті взаємини з Богом, і це єдине абсолютне", – сказав він.

"Але якщо говорити про РПЦ, то, виходячи з цих цитат, витікає: як класно, що є ядерна зброя, давайте освячувати ядерні боєголовки тощо, бо це всьому світу принесе очищення".

"До речі, ці випробування у Білому морі під Архангельськом - приклад того, що грішники випробували зброю і самі за це отримали", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, скандально відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін закликав росіян не боятися смерті після ядерного вибуху. Коментуючи висловлювання митрополита РПЦ Анастасія 1948 року про те, що "страшний спустошливий вогонь" несе не лише руйнування, але й очищає грішників від "вад, злочинів і пристрасті", Чаплін заявив: "Що нам смерть? Лише радість – якщо маємо справжню віру і правдиве покаяння. Що нам земне життя – якщо це тільки підготовка до вічності? Сам Христос одного разу благоволить послати великі лиха для очищення... Але по суті – якщо піднятися над конкретикою моменту – наскільки правильна, наскільки по-справжньому християнська думка! І наскільки потрібна вона сьогодні – для очищення мізків від шмарклів!"

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