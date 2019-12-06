"РПЦ - наші брати!" Епіфаній дав несподіваний прогноз про відносини з Росією

Митрополит Епіфаній заявив, що вважає представників Російської православної церкв і братами у Христі і сподівається на нормалізацію відносин.

"З часом, я впевнений, можливо, навіть останньою, але і РПЦ буде змушена визнати автокефалію Української православної церкви. Тому ми і РПЦ є братами у Христі, і всі ми єднаємося навколо Христа – кожен у своїй помісної церкви, але в цілому ми складаємо повноту вже єдиної Христової церкви", – сказав він у інтерв'ю ВВС Україна.

Митрополит Епіфаній ТСН

При цьому предстоятель ПЦУ запевнив, що всі спроби РПЦ скликати "Всеправославну нараду" для обговорення питання автокефалії українського православ'я будуть марні.

"Ми бачимо, що це безперспективно. І про це заявив відразу і Вселенський Патріарх Варфоломій. Для чого ми збираємося? – як сказав Варфоломій – для того, щоб почути, що" ми не дружні між собою"? Насправді так і є" , – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

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