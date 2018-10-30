''РПЦ хочуть знищити'': патріарх Кирил заявив про ''глобальну загрозу''

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил назвав дії Константинополя з надання автокефалії Українській православній церкві "глобальним замовленням на руйнування "острова свободи", яким є РПЦ".

"Ставки дуже великі, і замовлення на руйнування єдності нашої церкви — це замовлення, яке має глобальний вимір. Це не просто боротьба за юрисдикцію, це боротьба за руйнування єдиної потужної православної сили у світі", — сказав патріарх у вівторок, 30 жовтня, у Москві на зустрічі з учасниками фестивалю "Віра і слово", передає "Интерфакс".

За його словами, російське православ'я є "островом свободи", бо воно "вільне від глобального обдурення і панування чужих над нами думок".

Таким чином, на його думку, "трагедія України виходить за межі політичного поля, вона має містичний вимір".

За словами глави РПЦ, він пропонував константинопольській стороні провести зустріч 31 серпня на нейтральній території, але патріарх Варфоломій наполягав на зустрічі саме в його резиденції, і патріарха Кирила почали відмовляти в Москві від цього візиту, вважаючи, що для нього це буде принизливим.

"Я зрозумів, що це бажання поставити на місце. Але це принизливо для тих, хто звертає увагу на такі іграшки. Я готовий пішки йти куди завгодно, аби запобігти такому розвитку подій, який ми маємо сьогодні", — сказав священнослужитель.

За його словами, вже тоді, на цій зустрічі, позицію патріарха Варфоломія щодо України було висловлено "досить різко і радикально".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.